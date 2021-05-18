В Хабаровском крае коронавирусом заболели 27 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщает, что за прошедшие сутки, 17 мая, в регионе не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.

- За сутки коронавирус был обнаружен у 27 человек. Наибольшее количество заболевших в Хабаровском районе - 16 человек. Еще семеро заболевших из Хабаровска. Трое заболели в Комсомольском районе и один человек в Вяземском районе, - сообщила пресс-служба краевого минздрава.

За последние несколько дней в Хабаровском районе отмечается рост числа заболевших. Ранее за сутки дважды выявляли по восемь новых случаев.

Кроме того, побороть болезнь удалось 28 пациентам. Сейчас в регионе проходят лечение 1651 человек, из них 354 помещены в стационар, а 1297 борются с недугом дома.

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