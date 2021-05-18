Краевые власти помогут строителям детских садов Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках национального проекта «Демография» детские сады возводятся в селах имени Полины Осипенко, Мирное, Матвеевка и Комсомольске-на-Амуре. Так, подрядчики объектов в Мирном и Матвеевке обещают сдать объекты уже в этом году. А вот в Комсомольске-на-Амуре в Привокзальном микрорайоне детский сад строится с большим опозданием. Руководитель компании-застройщика ООО «Стройиндустрия» задержку объяснил нехваткой рабочих кадров.

- Я хочу обратить внимание, что если у застройщиков возникают вопросы с иностранной рабочей силой по линии ФМС, мы готовы вас поддержать. Воспринимайте нас как партнеров и помощников, но нам нужен результат, - отметил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

В селе имени Полины Осипенко планируется строительство двухэтажного детского сада на 140 мест. Право проектирования и строительства выиграла компания ООО «КД Восток». Как отметил руководитель компании Данил Григорьев, для экономии бюджета было принято решение доставить некоторые строительные материалы по реке.

- Мы предлагаем переправить необходимые стройматериалы из Хабаровска по рекам Амур и Амгунь. Однако возникают вопросы по проводке судов с грузом именно по Амгуни, для их решения нам понадобится помощь руководства Хабаровского края, - сказал Данил Григорьев.

В свою очередь врио губернатора поручил профильным чиновникам подключиться к вопросу и помочь в его решении.

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