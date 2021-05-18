День открытых дверей проходит в хабаровских музеях. Фото: пресс-служба Гродековского музея.

Сегодня, 18 мая, в Хабаровске празднуют Международный день музеев. В свой профессиональный праздник Дальневосточный художественный музей и Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова сделали вход для всех посетителей бесплатным.

- Мы не хотим останавливаться на этом. Для наших дорогих гостей мы организовали акцию: с 19 мая по 19 июня билет в музей для всех будет стоить всего 100 рублей, - сообщает пресс-служба ДВХМ.

Гродековский музей в честь праздника сегодня проведет встречу с авторами фильма «Татарский пролив. История освоения»: фильм первый «Полуостров». В этом году фильм стал победителем в номинации «Лучший короткометражный документальный филь» на Московском международном кинофестивале фильмов о путешествиях «Travel Film по-русски». Встреча начнется в 15:00 в зале «Освоение Россией Приамурья в 19 веке» (1 этаж, Исторический корпус).

В 15:30 в выставочном зале №296 (2 этаж, корпус «Музей Амура») состоится встреча с путешественником Максимом Харченко. Он расскажет о своей «Экспедиции по следам адмирала Невельского. Залив счастья».

А в 17:00 в выставочном зале №205 (2 этаж, корпус «Музей Амура») откроют выставку «Вех первоначальных знаки. Памятники из фонда отдела нумизматики ГМИИ им А. С. Пушкина».

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