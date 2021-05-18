Шли пешком 50 километров и переплыли реку: пропавших рыбаков нашли в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поиски потерянных рыбаков спасателями увенчались успехом. Трех мужчин смогли найти в районе поселка Сукпай.

- Вчера, 17 мая, четверо спасателей отправились на поиски пропавших рыбаков. Как выяснилось, вернуться в Хабаровск рыбаки планировали еще в воскресенье. Утром они увидели, что мост размыло, и возможности вернуться нет. Находясь в зоне отсутствия сотовой связи, мужчины решили найти место, где можно было бы переплыть реку на лодке. Автомобиль рыбаков остался на противоположном берегу реки. Спустя 50 километров пути место было найдено, реку переплыли, сотовая связь появилась. Лодку оставили на берегу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как только появилась возможность, рыбаки вышли на связь со спасателями. Те договорились с мужчинами встретиться в близлежащем поселке. Рыбаки самостоятельно добрались до поселка Сукпай, где в 20:50 их забрали спасатели. Медицинская помощь никому не понадобилась.

В 1:18 ночи спасатели с пропавшими вернулись в Хабаровск. Там их уже ждали родственники рыбаков, которые смоли спокойно выдохнуть.

Напомним, вчера на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о пропаже трех рыбаков 1987, 1990 и 1992 годов рождения. На их поиски выехала группа спасателей.

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