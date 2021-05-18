Два золотодобытчика погибли из-за взрыва в Хабаровском крае
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
ЧП произошло вчера вечером, 17 мая, в 30 километрах от поселка Софийск Верхнебуреинского района региона.
- В будке автомобиля ГАЗ-66 находились четыре человека. Все они являются работниками золотодобывающей артели «Ниман». По предварительной информации, из-за взрыва газового баллона два человека погибли, еще двое пострадали, - сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Сейчас прокуратурой Верхнебуреинского района проводится проверка, и выясняются обстоятельства случившегося.
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