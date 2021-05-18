«Так не годится»: детский сад в Николаевском районе Хабаровского края не закроют Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 18 мая, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что «спор с идеей расформировать детский сад в Николаевске-на-Амуре» закрыт.

- По информации, которую я получил из интернета и социальных сетей, было принято решение расформировать детский сад. Так не годится. Так мы не договаривались. Детский сад нужно оставить на прежнем месте, в прежнем составе, с тем же коллективом и теми же группами. А для школы искусств необходимо подыскать новое помещение, без ущерба кому бы то ни было, - сказал Михаил Дегтярев.

Ранее в СМИ Хабаровска сообщалось, что районная администрация планировала использовать здание детского сада «Огонек» для школы искусств. Школа нуждается в новом помещении. Распоряжение по поиску нового здания для школы дал Михаил Дегтярев. Однако от приятого районными властями решения ситуация не изменится, а усугубится.

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