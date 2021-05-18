Раненного медведя убившего человека ищут в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 17 мая, в пяти километрах южнее от села Кукелево Вяземского района раненный медведь убил местного жителя.

- Это произошло в районе пасеки. При попытке добора раненного медведя мужчина 1993 года рождения погиб. Определить пол медведя можно будет только после того как его обнаружат. Разрешения на охоту погибший не оформлял, лицензии на оружие у него также не было, - сообщило министерство природных ресурсов Хабаровского края.

Сейчас медведя ищут сотрудники «Службы по охране животного мира и ООПТ» и охотники. Правоохранители начали расследование.

Эксперты напоминают, что медведей и других диких животных категорически запрещено кормить, преследовать и дразнить. О подобной встрече лучше рассказать специалистам, а животных оставить в покое.

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