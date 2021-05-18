Евгений Никонов потребовал открыть туберкулезную больницу уже в этом году Фото: Правительство Хабаровского края

В ходе посещения стройки нового палатного корпуса КГБУЗ «Туберкулезная больница» зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов принял волевое решение пристально следить за всеми этапами строительства объекта.

- Мы договаривались, что до конца лета все работы будут закончены. Но то, что я увидел сегодня, вызвало у меня опасения. Мы окажем поддержку, но будем жестко контролировать ситуацию. Каждую неделю стройку будут посещать ответственные, а строители докладывать лично мне, какая работа проведена, - отрезал Евгений Никонов.

Подрядчик сообщил, что уже на этой неделе количество работников будет увеличено вдвое. Пока на стройплощадке трудится лишь 30 человек. Пятиэтажная больница на 140 пациентов обошлась федеральному и краевому бюджету в 1 миллиард 489 миллионов рублей. Дополнительно 750 миллионов рублей выделят на новое оборудование.

Здание готово, и в нем ведутся внешние и внутренние отделочные работы. Евгений Никонов отметил, что объект необходимо вводить в эксплуатацию как можно скорее, уже в этом году.

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