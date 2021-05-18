В Хабаровском крае в пожаре погибла семейная пара Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 18 мая, в 11:02 на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании частного деревянного дома в городе Амурске.

- На вызов выехало три единицы техники и девять специалистов. Пожар на улице Центральной, 8 ликвидировали буквально в течение получаса. Огонь повредил веранду и крышу дома, - сообщила «КП» - Хабаровск» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате возгорания погибли мужчина и женщина.

- Это была семейная пара одного возраста. Им было по 45 лет. Есть информация, что перед случившимся они выпивали, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации.

Сейчас Амурской городской прокуратурой проводится проверка.

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