Погода 19 мая: в Хабаровске пройдет небольшой дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Еще совсем недавно хабаровчане мерзли и сетовали на отсутствие весны, а уже сейчас, спустя несколько жарких дней, готовы врубать кондиционеры на полную мощность, чтобы немного остыть. Не мудрено, в краевой столице настоящее лето, днем воздух прогревается до отметок под 30 градусов. Сегодня, 19 мая в Хабаровске станет немного прохладней, но не на долго. Днем в столице края может пройти кратковременный дождь, однако температурный фон останется на высоких отметках – сегодня до +24 градусов. Информацию предоставили в дальневосточном УГМС.

- Южные районы края тоже могут ждать небольшие дожди. Дневные температуры здесь от +22 до +27 градусов, - добавили синоптики. – В центральных районах та же история с дождем, но чуть прохладнее – до +23 градусов.

На севере Хабаровского края все еще неустойчивая погода, здесь может пройти не только дождь, но и мокрый снег. днем термометр будет показывать в разных частях от 0 до +15 градусов.

Обнадеживающий прогноз на остаток рабочей неделе дала Светлана Агеева, начальник Дальневосточного УГМС.

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