Очередную смерть от коронавируса зарегистрировали в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как не прискорбно, но от новой коронавирусной инфекции в регионе продолжают погибать люди. За минувший день, 18 мая зафиксирована еще одна смерть. В тяжелом состоянии пребывают четверо пациентов, один из них подключен к искусственному вентилированию легких. Медики делают все возможное, чтобы народ шел на поправку. Всего же за сутки заболели 31 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Именно в Хабаровске за день выявлен 21 заболевший, а в Комсомольске – трое. В Комсомольском, Ванинском и Амурском районах – по двое заболевших. И в районе имени Лазо – один, - сообщили в минздраве.

В регионе продолжается прививочная кампания. На вчерашний день вакцину получили 100 тысяч жителей края. Попытка сформировать коллективный иммунитет в крае продолжается. Не отменили до сей поры и масочный режим. Жителей призывают соблюдать меры защиты от инфекции.

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