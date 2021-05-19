Форум «ProДФО – Хабаровский край» начался в городском дворце культуры Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске уже с утра 19 мая стартовал форум «ProДФО - Хабаровский край». В мероприятии задействованы участники из десяти регионов Дальнего Востока. Главная тема обсуждений – возможности для самореализации молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента РФ в ДФО будет принимать участие в открывающей форум дискуссии. В составе участников также глава Хабаровского края, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, глава Забайкальского края и председатель молодежного парламента при ГД РФ, - добавили в правительстве.

В программе форума учтены рассмотрения волнующих власти вопросов, касающихся молодежи, в том числе образование и трудоустройство, поддержка молодых ячеек общества и другое. Поучаствовать в форуме можно дистанционно, зарегистрировавшись на сайте мероприятия.

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