Сквер у «Интуриста» и переулок Дьяченко приведут в нормальный вид в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске начался сезон благоустройства общественных территорий. Городская администрация сообщила о скором приведении в надлежащий вид сквера на «Интуристе», территории вокруг домов на переулке Дьяченко и Тургеневской лестницы. Работы проводятся в рамках муниципально-частного партнерства. То есть часть денег дают инвесторы, часть - город.

Градоначальник провел выездное совещание и определил планы на ближайшее будущее по благоустройству переулка Дьяченко и сквера возле переулка Арсеньева. Инвесторы потратят порядка 35 миллионов рублей, а город озеленит территории и проложит пешеходные дорожки.

На переулке Дьяченко требуется комплексное благоустройство. Здесь стоят дома, которые признаны историческим наследием. На территории стоят сараи, которые разрушаются, также здесь нужен железобетонный туалет. На это потребуется около 14 миллионов рублей. Также деньги пойдут на ливневки, ремонт заездов во двор и озеленение.

Кроме того, планируют отремонтировать Тургеневскую лестницу.

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