Хабаровский край стал лучшим на Дальнем Востоке по «Цифровому диктанту» Фото: Правительство Хабаровского края

Москва подвела итоги «Цифрового диктанта», проходившего по всей стране. Участвовали в этот раз порядка 900 тысяч жителей, почти втрое больше, чем годом ранее. Хабаровский край стал лучшим среди регионов Дальнего Востока. В минувшем году регион был пятым. Однако на этом край останавливаться не собирается и нацеливается стать одним из лучших по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Оценивали после диктанта общий уровень грамотности и цифровую безопасность, цифровую компетенцию и цифровое потребление. Также было дополнительное направление - новые технологии, - добавили в правительстве. - Лучшими стали дети в возрасте от 7 до 13 лет и взрослые от 25 до 34 лет. Люди в возрасте от 60 лет набираются знаний и демонстрируют хороший рост в цифровой грамотности.

Низкий уровень знаний показали дети от 14 до 17 лет и молодежь от 18 до 24 лет. Рост отмечен в теме цифрового потребления, то есть хорошие знания у людей по базовым программам, приложениям и сервисам. Хуже люди знают о цифровой безопасности и компетенциям. Напомним, акция проходит каждый год. Те, кто не успели проверить себя в этом году, смогут поучаствовать в следующем.

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