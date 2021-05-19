Бывший детдомовец насмерть забил собутыльников в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

На 23 года лишится свободы бывший детдомовец - 20-летний молодой парень, нигде не проживающий. Суд признал его виновным в совершении преступлений - убийства двоих людей и покушения на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Как информирует ведомство, прошлым летом парень пришел в гости со своей подругой к приятелю на съемную квартиру, вместе они выпивали алкоголь, но затем поссорились. Гость ножом и руками нанес множество ударов в голову хозяину квартиры. От травм тот скончался на месте.

В квартире было две женщины, мужчина избил их и подумал, что они умерли, так как те не шевелились. Тогда нападавший вместе со спутницей покинул место побоища.

Одна из пострадавших смогла обратиться в полицию, отделение было напротив дома, где произошло это страшное событие. К несчастью, через пять дней женщина все же скончалась от полученных травм. Третья жертва бывшего детдомовца выжила, вред ее здоровью оценен был как средней степени тяжести. Врачи вовремя оказали ей помощь.

Убийца - выпускник детского дома, часто привлекался к ответственности, пил. Его осудили на 23 года тюрьмы.

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