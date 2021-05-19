Если Амур поднимется, островитян эвакуируют: в Хабаровске появилась угроза подтопления Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская администрация проработала алгоритм действий для защиты людей и территорий при возникновении ЧС. Как информирует УГМС, сейчас Амур поднялся на полтора метра выше, чем обычно бывает в это время. Причиной тому послужило смещение снегодождевого паводка с верхнего течения. Гребень уровня воды сместился, из-за этого в конце мая и начале июня уровень может вырасти до 3,4 - 4,5 метра.

Если Амур поднимется до крайней указанной отметки, то людей с островов будут оперативно эвакуировать. Если же уровень дойдет до отметки 5,3 метра, то речные перевозки приостановят.

Жителей Хабаровска призывают позаботиться заранее о своем имуществе.

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