Больше 600 тысяч рублей «подарила» хабаровчанка мошенникам
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровске снова случилось происшествие, связанное с мошенничеством по телефону. Пенсионерку вынудили взять кредит и перевести деньги на разные счета звонившего «сотрудника банка». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
- К полицейским обратилась пенсионерка 62 лет, она рассказала, что ей позвонили из банка и сообщил важную информацию, якобы некоторые сотрудники банка по доверенности пытаются оформить кредит на ее имя, - рассказывают в УМВД. - Для того, чтобы выявить злоумышленников, мошенник убедил пенсионерку оформить кредит. Поверив, заявительница оформила займ на сумму 630 тысяч рублей и все денежные средства перевела на различные счета под диктовку лжеработника банка.
По факту полиция возбудила уголовное дело. Теперь проходят поиски мошенников. Жителей предупреждают, что сотрудники банка не могут звонить и сообщать об опасности на счетах, просить помощи в вычислении мошенников и прочем.
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