Очаг коронавируса зафиксирован в Тополево Хабаровского района Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске состоялось очередное заседание коронавирусного штаба. На встрече власти обсуждали ход вакцинации и обстановку по заболеваемости. В поселке Алонка продолжается карантин. Людей тестируют, на минувшей неделе выявили последнего больного. Особое внимание власти уделили обстановке в селе Тополево, там тоже зафиксирован очаг коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Нами зафиксирован очаг коронавируса в Тополево Хабаровского района. С ним сейчас работаем, принимаем все необходимые меры, - сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

В связи с тем, что на западе страны заболеваемость растет, Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам, поручил минздраву быть начеку и готовить койки для больных, если того потребует ситуация. Особое внимание Никонов рекомендовал обратить на Комсомольск и его коечный фонд. Главам поручено взять на контроль вакцинацию на местах, реагировать на любой запрос.

За последнюю неделю заболевших в крае выявили больше, чем неделей ранее - на 46 случаев.

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