Бюджетных мест в вузах Хабаровского края станет больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

С подачи президента Владимира Путина в течение ближайших двух лет во всех вузах страны будет увеличено количество бюджетных мест. Причем три четверти из запланированных 45 тысяч будут отданы регионам. Приоритеты получат IT-направление, а также медицинские и педагогические специальности.

В Хабаровском крае, по информации министерства образования региона, общее количество бюджетных мест в предстоящую приемную кампанию составит 5638, что на 11% больше, чем в прошлом году. 4683 места предусмотрено для поступления абитуриентов на очную форму обучения и 955 мест на очно-заочную (вечернюю) и заочную. Контрольные цифры приема по программам бакалавриата и специалитета увеличены на 641 место (с 4221 в 2020 году до 4862 мест в 2021). По программам магистратуры на бюджетные места планируется зачислить 776 человек.

Добавленные бюджетные места заметно повысили шансы у выпускников поступить в Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровский государственный институт культуры и университеты Комсомольска-на-Амуре. По инженерно-техническим направлениям подготовки увеличение бюджетного набора составило более 200 мест (с акцентом на IТ-направления), искусству и культуре - около 100, по образованию и педагогике - 150.

Напомним, что помимо планомерного увеличения бюджетных мест, в этом году федеральным центром планируется выделить более 10 миллиардов рублей на капитальные ремонты педагогических вузов.

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