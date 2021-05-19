Автобусы изменят маршруты в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с 19 мая начались работы по ремонту на теплосети - устранению аварии по улице Запарина. В этой связи два автобуса вынуждены изменить свои маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Автобусы №33 и №73 будут ездить по измененным маршрутам. Так, 33 автобус поедет теперь по Волочаевской до Уссурийского бульвара, а затем возвращается на свою линию, а 73 автобус поедет с Запарина по Ленина, Волочаевской, далее по тому же бульвару и вернется к себе на линию.

Городские власти просят жителей и гостей Хабаровска учитывать изменение маршрутов на время проведения ремонта. Подробнее узнать об этом можно по телефону 45-00-56.

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