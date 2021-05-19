Тело пропавшего мужчины выловили в ЕАО
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
В Еврейской автономной области спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. Ранее в МЧС обратилась полиция с запросом на поиски пропавшего. Органы предполагали, что он утонул в карьере неподалеку от села Октябрьское Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
- Сегодня, 19 мая, в шесть часов утра отряд отправился на поиски. Уже спустя три часа сотрудники МЧС обнаружили и достали из воды труп пропавшего мужчины. Тело доставили на берег и передали полиции, - добавили в МЧС.
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