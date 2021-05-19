В Хабаровском крае начались обменные гастроли с томским тюзом Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае начались обменные гастроли с театром юного зрителя из города Томска. Гости покажут жителям региона три спектакля - «О-Цуру», «Дети и эти» и «Женитьба». Хабаровский ТЮЗ представит в Томске «Цацики идет в школу», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Клубочки-моточки» и «Старший сын». Об этом рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

- Такие обменные гастроли организовываются в рамках проекта «Большие гастроли». Цель его - объединять культурные традиции, культурное пространство на территории страны, - сообщили в минкульте.

Летом в Хабаровскую драму приедет московский «Современник», а местные театралы поедут в Город юности, Амурск и другие точки на карте края.

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