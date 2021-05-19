Снайперы ВВО соревнуются в стрельбе в Хабаровском крае -"Фото ВВО"

В Хабаровском крае начался этап соревнований по «парному зачету» всеармейского конкурса АрМИ-21 «Снайперский рубеж». Бойцы соревнуются в парной стрельбе из стрелкового оружия. Этап будет идти несколько дней. Парами военнослужащие будут состязаться в меткости стрельбы по мишеням, в скорости и в поражении мишеней. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

- Снайперские группы будут вести прицельную стрельбу по движущимся мишеням в дневное и в ночное время суток с использованием приборов ночного видения, - отметили в ВВО.

Соревнуются бойцы четырех округов и четырех училищ, а также участники, одержавшие победу в предварительных этапах соревнований.

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