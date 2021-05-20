Два человека умерли от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус продолжает забирать жизни жителей Хабаровского края. За прошедшие сутки, 19 мая, в регионе от вируса умерли еще два человека.

- Количество заболевших и выздоровевших человек за сутки оказалось равным – 30. Сейчас в госпиталях края в тяжелом состоянии находятся четыре пациента, еще один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщила пресс-служба краевого минздрава.

Наибольше число заболевших обнаружено в Верхнебуреинском районе – 13 человек. Еще девять новых пациентов появилось в Хабаровске, а в Комосомольске-на-Амуре заболели пятеро. Кроме того, по одному новому случаю зарегистрировано в Солнечном, Ванинском и районе имени Лазо.

Сейчас в госпиталях свободно 123 койки из 469. Лечение проходят 1647 пациентов, из них 397 в стационарах и 1301 амбулаторно.

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