Погода 20 мая: в Хабаровске +27 и кратковременный дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Не стоит расслабляться и убирать на полку зонт, ведь на сегодня синоптики передают кратковременный дождь в краевой столице.

- В Хабаровске днем будет до +27 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, до 14 метров. Примерно такая же погода будет стоять в южных районах края. Там также днем местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха поднимется до +27 градусов. Ветер также ожидается в пределах 9-14 метров южного направления, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Дождь ожидается и в центральных, а также северных районах Хабаровского края. В северных районах возможен и мокрый снег. Обойдут осадки лишь Аяно-Майский и Охотский районы. В центре столбик термометра днем поднимется до +25, а на севере до +19. Центральные районы охватит восточный и юго-восточный ветры. Скорость не превысит 13 метров. В северных районах ветер будет иметь различные направления, а средняя скорость будет держаться в границах 4-12 метров.

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