Гран-при Российской студенческой весны завоевали студенты Хабаровска. Фото: скриншот с трансляции церемонии награждения фестиваля РСВ-2021.

Вчера, 19 мая, в Нижнем Новгороде прошло награждение лауреатов и победителей фестиваля Российская студенческая весна. От Хабаровского края на фестиваль поехали студенты Тихоокеанского государственного университета и Хабаровского государственного института культуры. Награды удалось завоевать в трех направлениях: танцевальном, вокальном и «Журналистика».

Так, студент ХГИК Александр Сергеев завоевал второе место в танцевальном направлении. Он исполнил сольный танец в образе медведя. Первое место в вокальном направлении «Соло» получила студентка ХГИК Ксения Ковыляева. Кроме того, в вокальном направлении сразу две награды завоевал фолк-фьюжн проект «Красные бусы». Девушки взяли третье место за песню «Никаких больше вечеринок» и гран-при за исполнение композиции «Что за месяц ясный».

Отлично себя показала еще одна студентка ТОГУ Полина Никулина. Выпускница по специальности «Журналистика» получила второе место в номинации «Публикация» (профильное направление). Уже сегодня хабаровчане с наградами вылетят обратно в Хабаровск.

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