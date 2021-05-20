Свет и воду за долги отключат у жителей Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с мая массовые отключения горячего водоснабжения и электроэнергии начнутся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Кроме того, энергетики отключат и жителей других районов края. Внимание обратят на самых злостных неплательщиков.

- Согласно законам мы можем ограничить подачу энергоресурсов в случаях, если человек не оплачивает счета больше двух месяцев. Сначала потребителю направляется уведомление. Если за 20 дней он ничего предпримет, ресурсы отключаются без предупреждения. Вернуть в дом свет и горячую воду можно только после оплаты долга, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Так, в Хабаровске электричество отключат по улицам Большая, Вяземская, Чехова, Карла Маркса, Хабаровская, Школьная, Восточное шоссе, Мухина, Ким Ю Чена, Комсомольская, Владивостокская, Ленинградская, Ленинградский переулок, Уборевича, Тихоокеанская, Широкая, Трехгорная, Совхозная, Ясная, Шелеста, Алексеевская, Александровская, квартал Моряков-Амурцев, Пионерская, Краснореченская, Союзная, Герцена, Юности, Клубная, Шимановская, Панфиловцев, Малиновского и Фурманова. Горячую воду в Хабаровске отключат по улицам Герцена, Прогрессивная, Краснореченская, Ленинградская, Волочаевская и Владивостокская.

В Комсомольске-на-Амуре электроэнергию отключат на проспектах Мира, Октябрьский, Интернациональный, Первостроителей, Победы, а также на улицах Ленинградская, Калинина, Гагарина, Вокзальная и Магистральном шоссе. Кроме того, отключения затронут села Новый мир, Хурба, Пивань, Большая Картель, Снежный и Молодежный в Комсомольском районе. Горячую воду отключат на Интернациональном и проспекте Победы, улице Вокзальной, Ленинградской, Магистральном шоссе.

В Амурске электроснабжения лишатся неплательщики по улицам Пионерская, Амурская, Лесная, на проспектах Мира, Победы, Комсомольском и Октябрьском. А горячую воду отключат в 8-м микрорайоне на проспектах Строителей и Комсомольский, в 5-м микрорайоне - на проспектах Октябрьский, Мира и Строителей.

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