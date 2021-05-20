Масштабный субботник вновь пройдет в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Субботник состоится уже 22 мая. Как сообщает администрация Хабаровска, на майской уборке планируется ремонт 14 спортивных и детских площадок, а также 20 мест сбора мусора.

- Администрация подключится к уборке в полном составе. Прошу обратить пристальное внимание на уборку парков и скверов, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Кроме того, хабаровчане планируют облагородить 30 скверов и площадей, 51 бесхозную территорию, а также убрать 17 свалок. Не обойдется и без озеленения. В планах высадить 150 молодых деревьев в эту субботу. К мероприятию хотят подключиться и дорожники. Если погода будет благоприятной, они зальют трещины на дорогах и проведут ямочный ремонт.

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