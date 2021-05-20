На конференции в Хабаровском крае обсудили нравственное воспитание детей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае конференция, ежегодно проводимая при участии Хабаровской епархии, стала одним из ключевых мероприятий Кирилло-Мефодиевских чтений.

- Работающие три интерактивные площадки на конференции позволили педагогам и служителям церкви обсудить вопросы морально-нравственного воспитания детей, а также наметить перспективы образования школьников, как в религиозной культуре, так и в светской этике, - сообщила пресс-служба правительства региона.

На пленарное заседании в рамках конференции, на котором присутствовали митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, а также министр образования и науки края Виктория Хлебникова, торжественно открыли дни славянской письменности и культуры. Также одну из площадок конференции посвятили писателю Федору Достоевскому, в честь 200-летия с его дня рождения.

Как отметила Виктория Хлебникова, образование должно воспитывать у ребенка уважение к культуре, и к отечественной истории. Так, подмечает министр образования и науки, край может гордиться успехами школьников на всероссийских и международных конкурсах литературных сочинений, которые демонстрируют заинтересованность педагогов, общественных организаций и родителей в нравственном воспитании детей.

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