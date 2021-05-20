Дальневосточники завоевали первое место в конкурсе снайперов. Фото: пресс-служба ВВО.

В Хабаровском крае на «Князе-Волконском» полигоне проходит всеармейский конкурс «Снайперский рубеж». Военнослужащие соревнуются в стрельбе на скорость и меткость в дневных и ночных условиях.

- На соревнования приехали 12 команд из разных регионов страны. Всего участников и группы поддержки собралось около трехсот человек, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В состязаниях принимают участие команды из ВВО, ЦВО, ЮВО, ЗВО, а также МВОКУ, НВВКУ, ДВОКУ, РВДКУ, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Новосибирского учебного центра подготовки младших специалистов разведки, войск Национальной гвардии.

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