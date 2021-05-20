Пьяных школьников будут ловить в Хабаровске в день последнего звонка Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Уже 21 и 22 мая в крае состоятся последние звонки. В преддверии праздника администрация Хабаровска готовится к гуляниям школьников.

- Конечно, таких ситуаций, когда школьницы в фартуках сидят на площадях и пьют пиво, уже не бывает. Но проконтролировать ситуацию необходимо. Мы проведем рейды по красной зоне города. Естественно, за состоянием выпускников проследят и сотрудники полиции, - рассказала «КП» - Хабаровск» Марина Якимова, заведующая сектором по работе с детьми, молодежью и семьей Центрального района Хабаровска.

Стоит отметить, что в день последнего звонка ограничивать продажу алкогольной продукции не будут.

- В федеральных и краевых законах официальными днями запрета продажи алкогольной продукции являются День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября). В другие дни ограничивать торговые точки в продаже алкоголя мы не имеем права. Конечно, до всех руководителей торговых точек уже доведена информация о предстоящем празднике. Им предстоит еще более тщательно следить за тем, чтобы алкоголь не был продан несовершеннолетним, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Щетинина, заместитель начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города, начальник отдела торговой политики.

Напоминаем, что в этом году последние звонки в Хабаровском крае пройдут в очном формате.

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