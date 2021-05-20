Река Уссури поднялась до неблагоприятной отметки в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По сообщениям ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в регионе продолжает расти уровень воды в реках. Так, на сегодня, 20 мая, у села Новосоветское уровень достиг неблагоприятной отметки.

- В ближайшие сутки-двое вода может подняться до 570-580 сантиметров при неблагоприятной отметке в 5,5 метра. Кроме того, гребень паводка проходит у поселка Хор. Там вода может подняться до неблагоприятной отметки в 770-780 сантиметров. Ожидается подъем реки Кия у поселка Переяславка до 340-350 сантиметров, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели предупреждают, что у рек Хор, Кия и Уссури могут быть подтоплены приусадебные участки, дороги и низкие места. Все службы приведены в режим повышенной готовности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.