Коронавирус забрал жизни еще двоих жителей Хабаровского края
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровском крае от коронавируса продолжают умирать люди. Справиться с инфекцией не удалось, к несчастью, еще двоим жителям за прошлые сутки, 20 мая. Четыре пациента сейчас борются за свою жизнь, пребывая в тяжелом состоянии, один из них подключен к искусственной вентиляции легких. За минувший день диагноз поставили еще 32 людям, а 33 выписали по выздоровлению. Об этом сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края.
- Если смотреть по районам, то ситуация с заболеваемостью следующая: в Хабаровске выявлено восемь новых заболевших, а в Комсомольске и Хабаровском районе по девять. В Ульчском, Охотском, Ванинском, Солнечном, Нанайском и Верхнебуреинском районах за сутки выявлено по одному заболевшему человеку, - говорят в минздраве.
Что делать, чтобы не заболеть, как обезопасить себя и близких от этого страшного недуга? Пока власти уповают лишь на массовую вакцинацию и соблюдение мер безопасности и защиты. Жителей просят не пренебрегать этим, по возможности поставить прививки и обязательно носить маску и обрабатывать руки антисептиками.
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