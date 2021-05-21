Поврежденные циклоном дома в Хабаровском крае отремонтируют к концу мая Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае зимой, а конкретнее 16 и 17 февраля этого года, из-за сильного снежного циклона пострадали несколько домов и социальных объектов в Совгаванском и Ванинском районах. В общей сложности 351 здание. После циклона в первую очередь местным властям было поручено заняться восстановлением детских садов и школ. Кое-какие ремонты были сделаны сразу, более сложные затянулись и будут закончены до конца мая. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На место с проверкой поехал Анатолий Литвинчук, зампред краевого правительства по вопросам ЖКХ, чтобы проверить, как идет работа по восстановлению. Литвинчук посетил все крупные объекты, где ведется ремонт. Как сообщил зампред, работы идут к завершению, основная часть выполнена, остальное закончат до конца месяца.

Как отмечает зампред, после циклона в трех районах края - Нанайском, Совгаванском и Ванинском - комиссия оценила состояние пострадавших зданий и составила реестр, куда вошел 351 объект. Прежде всего нужно было отремонтировать соцобъекты, - сады и школы, жилые дома в количестве 287 штук почти отремонтировали, осталось 28 зданий.

Затянули с ремонтом из-за дождей в районах в апреле. Глава региона Михаил Дегтярев поручал срочно заняться шиферной кровлей и обозначил сроки. Ремонты завершились вовремя.

В середине февраля из-за циклона были повреждены несколько сотен домов и социальных объектов. Тогда в этих местах объявили режим чрезвычайной ситуации. До конца мая последствия планируют устранить.

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