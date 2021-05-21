Продала фальшивых путевок на 12 миллионов рублей: хабаровчанку будут судить за мошенничество Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске перед судом предстанет руководитель турфирмы по продаже путевок на отдых за мошенничество в особо крупном размере и за предоставление заведомо ложных данных. Дело рассматривает центральный районный суд города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

- Следствие выяснило, что предварительно сговорившись с другим человеком, директор турфирмы предоставила в орган сведения о подставном лице, как о единственном учредителе фирмы. Затем начала продавать путевки в этой фирме на отдых, - поясняют в прокуратуре. - Отправлять кого-то на отдых она не собиралась, людям выдавала фальшивые документы, якобы путевки. Плату за путевки у людей брала и присваивала себе.

В общей сложности было обмануто 86 человек на сумму больше 12,5 миллиона рублей.

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