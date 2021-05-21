Ипотечный бум привел к опережающему росту спроса на ремонт, риэлторские и клининговые услуги в Хабаровском крае Фото: Андрей АБРАМОВ

МТС Банк изучил расходы хабаровчан на товары для ремонта и дома в связи с ипотечным бумом на рынке недвижимости в 2020 году. Анализ собственных данных показал, что в первые четыре месяца 2021 года жители региона продолжили улучшать жилищные условия: количество платежей за услуги риэлторов увеличилось на 77%, клининговых фирм - на 64%, компаний, занимающихся ремонтом, на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Практически в 1,5 раза вырос спрос на товары для дома и мебель.

Запущенная в мае 2020 года льготная ипотека стала мощным драйвером увеличения спроса на рынке первичного жилья и привела к ипотечному буму в стране.

Снижение ставок по ипотеке привело к реализации не только отложенного из-за весеннего «локдауна» спроса на жилье, но и подтолкнуло к покупке жилья тех, кто откладывал это решение. По данным ДОМ.РФ, к концу 2020 года в России сформировался дефицит жилья с высокой степенью готовности. На 1 января 2021 года было продано 66% строящегося жилья со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году.

В январе-апреле 2021 года наибольший прирост транзакций в торговых точках региона наблюдался на товары для дома - 50% и мебель - 47% в годовом выражении. Также значительно вырос спрос на бытовое оборудование (плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и т.п.) - 28%, строительные материалы - 26% и обои, краски - 22%.