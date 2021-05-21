Большинство выпускников школ Хабаровского края выбирает техникум, а не вуз

Большинство выпускников школ Хабаровского края выбирают техникум, а не вуз Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на форуме «ProДФО» состоялось обсуждение важнейшего вопроса, касающегося молодежи и образования - профессиональная ориентация. В ходе дискуссии озвучены были тренды в образовании, статистика поступающих, и затронута тема обучения детей с раннего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Статистика показывает, что сейчас тех, кто выбирает рабочие профессии, уже больше, чем желающих получить высшее образование - 57% против 43%. Еще несколько лет назад вузы выбирали почаще, - отмечают спикеры форума. - Соответственно, набор в средне-специальные заведения выше, чем в высшие. На работу после техникума идут 87% выпускников, остальные же отправляются в армию или декретный отпуск.

По части профориентации высказалась Эльвира Шамонова, директор «КЦО»:

- Самый главный тезис современной школы - нельзя учить детей, нужно учить ребенка. Учим ребенка, начиная с двух лет, когда он попадает в детский сад. Его индивидуальный личный маршрут приведет его к серьезному и профессиональному пониманию самого себя, - сказала она.

С этим мнением согласились спикеры, в том числе бизнес-консультант, издавший книгу по поиску своего предназначения. Он сказал, что ребенку надо давать возможность попробовать себя в разных сферах, будь то музыка, спорт, рисование и прочее. Смотреть, к чему склонен ребенок, нужно с детства.

По поводу трендов также высказались участники. Особое внимание было уделено дистанционному и онлайн-образованию. Как считают спикеры, оно зарекомендовало себя как вполне эффективное.

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