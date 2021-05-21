Магадан получил почетное звание «Город трудовой доблести» -"Фото правительство Магаданской области"

Вчера, 20 мая, Владимир Путин провел заседание организационного комитета «Победа», где было объявлено о присвоении городам страны званий Городов трудовой доблести. Кандидатов выбирали голосованием. На заседании отметили, что Магадан - ведущий центр золотодобычи. В годы Великой Отечественной войны здесь добывалось больше половины всего золота Союза. Также, помимо других городов, звание присвоено и Комсомольску-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

- От всей души поздравляю всех колымчан с присвоением Магадану почетного звания «Город трудовой доблести»! Высокая оценка вклада Колымы в Победу в Великой Отечественной войне! Дань уважения нашим ветеранам и всем тем, кто добывал драгоценные металлы, олово. Тем, кто прокладывал дороги, развивал регион, строил наш Магадан! - поздравил жителей региона Сергей Носов, губернатор.

Как сообщают в правительстве региона, в годы войны Колыма и Магадан стали фронтом ударного труда. Помимо золотодобычи, здесь производили одежду, продукты, ремонтировали шахтерское оборудование. Работа здесь кипела по 14 часов в день. Среди работников есть герои.

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