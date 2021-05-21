Поликлиника на воде: теплоход «Здоровье» отчалил от Комсомольска-на-Амуре -"Фото министерство здравоохранения Хабаровского края"

Теперь медицинская помощь и возможность проконсультироваться и обследоваться у узких специалистов появилась и у жителей отдаленных от городов населенных пунктов, куда сложно добраться по суше. От Комсомольска-на-Амуре отчалил теплоход «Здоровье». Сделан он по аналогии с автопоездом, на борту работают специалисты, установлено оборудование. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- За полтора месяца теплоход остановится 25 раз, жители 32 населенных пунктов смогут обратиться к врачам, - добавили в минздраве. - На борту 19 специалистов.

В числе врачей терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, невролог, хирург, педиатр, отоларинголог, ревматолог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, фтизиатр, акушер-гинеколог, рентгенолог, врачи УЗИ, эндокринолог и лаборанты.

Ближайшая остановка теплохода будет 22 мая - Амурский район, село Вознесенское.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.