«Пока ехал, машина чуть колес не лишилась»: Михаил Дегтярев посетил «проблемные» школы и парки в северном Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 21 мая, Михаил Дегтярев и Сергей Кравчук совершили рабочий объезд некоторых проблемных мест в Краснофлотском районе города Хабаровска. Первыми пунктами стали Военно-морской лицей имени адмирала флота Н. Д. Сергеева и парк Дома офицеров флота. По этим местам главы отправились, потому что Михаилу Дегтяреву в социальных сетях поступает много сообщений и просьб от местных жителей о проблемах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Пишут много, людей волнуют эти вопросы. Первое - дорога к школе. Многие родители привозят детей на машинах, да и пешеходные дорожки не в лучшем виде у нас. Во всем крае - речь не только о Хабаровске. У нас приоритет - благоустройство вокруг школ, безопасность детей и их родителей, - сказал Михаил Дегтярев.

Главе региона поступает большой пласт вопросов и жалоб касательно именно дорог к школам. Родители жалуются, что на улице Авроры, где стоит лицей, дорога разбита, машины скапливаются, пытаясь объехать ямы. На это Михаил Дегтярев ответил, что пока сам сюда ехал, машина чуть колес не лишилась. Так глава края и глава города приняли решение отремонтировать эту дорогу по проекту «БКАД» не откладывая, в этом году.

Михаил Дегтярев обозначил, что главы муниципалитетов должны организовать ремонты подъездных дорог к школам. Сергей Кравчук упомянул, что на Краснофлотский район в этом году потратят порядка 330 миллионов рублей. Сейчас формируется реестр работ.

Затем первые лица города и края отправились в парк Дома офицеров флота на Матросской. Администрация города вложила в его реконструкцию уже почти 25 миллионов рублей. Здесь хотят возвести большой универсальный спортивно-досуговый центр. Глава региона эту идею поддержал.

Во время поездки в парк местные жители смогли пообщаться с Дегтяревым и рассказать о проблемах. Так, люди просят, чтобы парк патрулировала полиция по вечерам, чтобы призвать молодых людей к порядку. Этим вопросом, как оказалось, уже занялась мэрия. На будущей неделе народная дружина заступит в патруль.

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