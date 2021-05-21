В Хабаровске отремонтировали школу №58 Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске сегодня, 21 мая, состоялось торжественное открытие 58 школы. Здание отремонтировали, провели необходимые работы. Церемонию открытия приурочили к последнему звонку и семидесятой годовщине школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- В этой школе учатся 463 человека и работают 37 педагогов. Школа расположена на улице Майская, 19А, в Северном. В прошлом году по субсидии заменили сети тепло- водо- и электроснабжения. Также заменена канализация и вентиляция. Фасад и крыша обновлены. Потратили на это порядка 40 миллионов рублей. Город выделял четыре миллиона, остальные средства - субсидированные, - добавили в мэрии.

Вне плана на школу выделено еще порядка 22 миллионов рублей. Деньги пошли на установку видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации. Купили кое-какую мебель и спортинвентарь.

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