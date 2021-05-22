Погода 22 мая: в Хабаровске будет жарко, до +30 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровчане и жители региона наконец дождались летней погоды. Особенно радует, что +30 выпало на выходной день, когда многим не нужно идти на работу, и можно просто насладиться прогулкой, вылазкой на дачу или на пикник, школьники особенно рады, ведь такое событие, как последний звонок они запомнят ярким, солнечным и летним. Однако не стоит забывать, что солнечные лучи опасны, детям и взрослым лучше выходить на улицу в головном уборе.

Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков, в Хабаровске сегодня очень жарко, днем термометр покажет +30 градусов. Ветер от жары не спасет, его скорость будет от 5 до 10 метров в секунду.

- Южные районы региона осадков не ждут, днем здесь может быть до +31 градуса. Ветер той же скорости, что и в краевой столице, - отметили синоптики. – Центральная часть тоже без осадков. Днем до +30 градусов, а вот на севере региона местами пройдет небольшой дождь. Ливни ждут Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Днем от +2 до +21. Ветер до 11 метров в секунду.

Но такая погода простоит лишь в выходные. С понедельника в край придет порция холода. Подробности здесь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.