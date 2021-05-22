Еще одного человека не стало из-за коронавируса в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. К несчастью, еще один человек не справился с инфекцией и умер за минувшие сутки, 21 мая. В общей сложности число летальных исходов достигло 400. За прошлый день зафиксировано еще 35 заболевших, выздоровевших меньше – 33 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся четверо жителей региона, один из них дышит через аппарат ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- В Хабаровске за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания, в Хабаровском районе – семь, в Комсомольске – три, - добавили в минздраве.

Сегодня в Хабаровске и крае проходят последние звонки в школах, мероприятия проводятся с соблюдением санитарных норм, однако граждан еще раз призывают носить маски и обрабатывать руки.

Продолжается и массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Привиться можно в любом медицинском учреждении края. Власти считают, что массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет и побороть в итоге вирус.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.