Еще одного человека не стало из-за коронавируса в Хабаровском крае
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. К несчастью, еще один человек не справился с инфекцией и умер за минувшие сутки, 21 мая. В общей сложности число летальных исходов достигло 400. За прошлый день зафиксировано еще 35 заболевших, выздоровевших меньше – 33 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся четверо жителей региона, один из них дышит через аппарат ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
- В Хабаровске за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания, в Хабаровском районе – семь, в Комсомольске – три, - добавили в минздраве.
Сегодня в Хабаровске и крае проходят последние звонки в школах, мероприятия проводятся с соблюдением санитарных норм, однако граждан еще раз призывают носить маски и обрабатывать руки.
Продолжается и массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Привиться можно в любом медицинском учреждении края. Власти считают, что массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет и побороть в итоге вирус.
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