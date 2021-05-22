Несколько сел в Хабаровском крае затопило Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае по информации ГУ МЧС паводковая обстановка остается нестабильной. По состоянию на утро 22 мая в некоторых районах водой затопило приусадебные участки. Район имени Лазо сейчас на особом контроле, здесь в трех селах подтопления. В их числе Второй Сплавной Участок, Васильевка и Переяславка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Также за счет повышения уровня воды в Амуре и Уссури отмечается выход воды на один земельный участок в селе Корсаково-2 Хабаровского района, - добавили в МЧС.

В Николаевском районе, где ранее ситуация была особенно обостренной, вода потихоньку отступает. Сейчас осталось девять участков в подтоплении. Гидрологи информируют о том, что в конце мая ожидается подъем Амура до неблагоприятной отметки. Есть вероятность затопления дачных угодий на островах.

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