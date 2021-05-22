В Хабаровске 24 мая стартует фестиваль «Амурские волны» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 24 мая стартует фестиваль «Амурские волны». Это событие, которого каждый год ждут сотни и тысячи хабаровчан и гостей. На фестиваль традиционно приезжают коллективы военных и детских оркестров. В текущем году их окажется более 600 человек.

Руководит оркестрами начальник оркестровой службы Вооруженных сил РФ, главный военный дирижер Вооруженных сил РФ, заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин. В общей сложности 10 коллективов юных музыкантов и 9 – взрослых. Информацию предоставили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В нынешнем году зарубежных участников не будет, только отечественные. Репертуар обновлен, будут проходить специальные выступления, в числе участников и Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова из Москвы. Также приедут музыканты из Владивостока, Читы, Камчатки и других регионов, сообщили в минкульте.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.