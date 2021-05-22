«Краевой выходной» пройдет в Хабаровском крае 23 мая
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае в это воскресенье, 23 мая состоится организованное мероприятие для детей и взрослых – «Краевой выходной». Эта акция проходит в регионе уже давно и подразумевает занятость детей в выходной день с пользой для ума и развития. Совместный выходной пройдет в краевой столице, Комсомольске, Охотске и Березовом. Участники-организаторы будут учить делать поделки своими руками, жонглировать, создавать игрушки и даже мультики. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
- В краевой столице ребята из цирковой студии будут учить людей жонглировать, покажут свое представление. Это мероприятие пройдет на Архангельской, 25 в 11 часов утра, - говорят в правительстве. – на Краснореченской, 45, преподаватели из колледжа покажут, как делать бизиборды. Начало в 10 утра.
А в шестом интернате пройдет мастер-класс по изготовлению панно «Кольцо с цветком» - макраме. Старт в 10 утра на Аксенова, 55.
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