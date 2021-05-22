Нормативы ГТО могут сдать хабаровчане в эти выходные Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в эти выходные на Комсомольской площади проходят различные состязания. Сегодня. в субботу, здесь сдавали нормативы ГТО, выступали чирлидеры. Посмотреть на девушек чир-спортсменок пришли жители краевой столицы и смогли оценить, насколько тяжелый это вид спорта. После выступления девушки тоже пошли сдавать ГТО. Об этом сообщили в правительстве хабаровского края.

- Завтра, в воскресенье, здесь стартует турнир по баскетболу, 3х3. Состязаться за звание лучшей будут дворовые команды. Заявиться на соревнования все еще можно, по телефону 89990832388, - сообщили в правительстве.

Организаторы отмечают, что сейчас можно быть здоровым и спортивным, вести здоровый образ жизни. поэтом такие мероприятия стали проводить в регионе каждый выходные.

Также на Комсомольской площади в воскресенье пройдут соревнования по дартсу.

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