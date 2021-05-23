Пьяный несовершеннолетний на мопеде устроил ДТП в центре Хабаровска. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска.
ЧП произошло ночью 22 мая в 23:55. Выпивший подросток 2003 года рождения решил прокатиться на мопеде Suzuki по улице Дикопольцева. Мальчишка без водительских прав выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и столкнулся с машиной Toyota Prius.
- В ДТП пострадал самый юный участник – водитель мопеда. Его доставили в медицинское учреждение, - сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.
Мопед отправлен на штрафстоянку. Подростка ждет штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей за вождение без прав. Материалы ДТП будут переданы в органы ПДН. Родители также могут получить наказание.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: