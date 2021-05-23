Пьяный несовершеннолетний на мопеде устроил ДТП в центре Хабаровска. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска.

ЧП произошло ночью 22 мая в 23:55. Выпивший подросток 2003 года рождения решил прокатиться на мопеде Suzuki по улице Дикопольцева. Мальчишка без водительских прав выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и столкнулся с машиной Toyota Prius.

- В ДТП пострадал самый юный участник – водитель мопеда. Его доставили в медицинское учреждение, - сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.

Мопед отправлен на штрафстоянку. Подростка ждет штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей за вождение без прав. Материалы ДТП будут переданы в органы ПДН. Родители также могут получить наказание.

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