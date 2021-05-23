«Вот это он носится»: по поселку Хабаровского края прогулялся медведь. Фото: скриншот с видео.

Сегодня ранним утром, 23 мая, по поселку Новый Ургал прогулялся бурый медведь. Визит косолапого смогли снять на видео местные жители.

- Вот это он носится! – комментирует автор видео.

Судя по видео, бурый быстро бежал вдоль пятиэтажки по одной из густонаселенных улиц поселка. Не испугавшись людей, стоящих на противоположной стороне дороги, косолапый пронесся вперед. Камера едва уловила его движение, как и некоторые пользователи соцсетей.

- Где медведь? – поинтересовалась одна пользовательница.

- По левую сторону бежит, - объяснила в комментариях другая девушка.

Официальных комментариев относительно присутствия медведя в поселке пока не поступало.

Эксперты напоминают, что медведей и других диких животных категорически запрещено кормить, преследовать и дразнить. О подобной встрече лучше рассказать специалистам, а животных оставить в покое.

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