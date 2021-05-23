Мемориальную доску в честь погибшего в лагере «Холдоми» школьника открыли в Комсомольске

Мемориальную доску в честь погибшего школьника в лагере «Холдоми» открыли в Комсомольске. Фото: пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

Вчера, 22 мая, в лицее №1 Комсомольска-на-Амуре открыли мемориальную доску, посвященную подвигу 11-летнего ученика лицея Алексея Мартыненко. Мальчику был посмертно вручен Орден мужества.

- Мемориальную доску установили в музее лицея по инициативе и за счет учебного заведения. Во время церемонии открытия доски зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, вручил родителям погибшего Леши памятный знак Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», - сообщила пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, что страшный пожар в детском летнем лагере «Холдоми» произошел 23 июля 2019 года. Тогда практически моментально загорелось 26 палаток, в которых спали дети и сотрудники лагеря. Четверо детей погибло. Еще 11 человек получили ожоги и сильно надышались дымом.

В ту ночь юный Леша Мартыненко мог спастись. Он своевременно проснулся, но решил помочь тем, кто находился в соседней палатке, которая уже полыхала. Леша будил и выводил из палатки девочек, как вдруг на него и еще нескольких детей вылился раскаленный пластик.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.